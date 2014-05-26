Дизайн сайта про гонки на джипах

Дизайн сайта логистика, продажи. разработка главной и внутренней (2 страницы). что-то похожее на ТЗ в атаче. на скринах примеры того, что нравится и в каком виде хочу видеть результат. корректировки возможны в процессе обсуждения задания. прикрепляйте примеры работ. указывайте сроки. оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - все кнопочки и ссылки выведены, нужно отразить это всё в дизайне.
Прикреплён пример одной страницы
Главная страница в стиле http://worldoftanks.ru/ только с джипами-монстрами, рисованными.
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