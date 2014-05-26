Дизайн сайта про гонки на джипах

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки330 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт - все кнопочки и ссылки выведены, нужно отразить это всё в дизайне.

Прикреплён пример одной страницы

Главная страница в стиле http://worldoftanks.ru/ только с джипами-монстрами, рисованными.

Дизайн сайта
10 лет назад
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kr2013p4
29 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$60
1 день
Всё в порядке
Очень приятный заказчик, с радостью ещё бы с ним поработал.
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта логистика, продажи

    $100

    Дизайн сайта логистика, продажи. разработка главной и внутренней (2 страницы). что-то похожее на ТЗ в атаче. на скринах примеры того, что нравится и в каком виде хочу видеть результат. корректировки возможны в процессе обсуждения задания. прикрепляйте примеры работ. указывайте сроки. оплата ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы

    Дорогие друзья Нужна помощь в дизайне посадочной страницы для одной очень нами любимой кофейни. Лого, некоторые корпоративные исходники есть, схематичная структура страницы тоже есть. Большое желание, чтоб все получилось тоже есть :) Нужен дизайнер, который возьмет материалы, подхватит ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Веб студии требуется дизайнер для удаленной работы

    Веб студии требуется дизайнер (ы) для удаленной работы. Проекты различны от визиток до интернет магазинов. В заявках прошу указать: ссылки на портфолио -стоимость типичных работ (дизайн небольших сайтов, полиграфии, фирменного стиля, крупных порталов, landing) -Приблизительные сроки выполнения -Контакты Чем больше информации от ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форум

    Здравствуйте. Мне нужно чтобы на странице где расположен форум не транслировался сайтбар и форум был во всю ширину сайта ссылка на форум http://stroyka-remontt.ru/stroitelnyi-forum/

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер

    Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу. Много заказов на дизайны сайтов, баннеров и т.п. Обязательное условие: Человек должен быть доступен в сети, чтобы не пропадал неожиданно на несколько дней и не игнорировал сообщения по нескольку часов. Оплата возможна как ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта стоматологической клиники

    Уважаемые фрилансеры! Задача: Нужно сделать дизайн сайта (главной страницы). Тематика: стоматологическая клиника. Сайт представляет собой интернет-визитку c возможностью размещать новости, акции и доп.информации. Подробное ТЗ в приложении. Пожалуйста, сообщите цену и сроки. Ссылки на портфолио приветствуются.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад