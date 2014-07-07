Дизайн доски объявлений

$250
Дизайн сайтовЗавершен32 заявки326 просмотров
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Необходимо нарисовать красивый дизайн для верстки доски объявлений prodaja.com.ua в белых, фиолетовых и нежно фиолетовых тонах.

10 лет назад
Ximal
Денис 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
iyava666
Инна 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$250
3 дня
Все прошло отлично, спасибо!
Сотрудничеством довольна. Четко поставленное тз, корректировки по существу, своевременная оплата. Мои рекомендации.
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