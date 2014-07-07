Дизайн доски объявлений

Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу. Много заказов на дизайны сайтов, баннеров и т.п. Обязательное условие: Человек должен быть доступен в сети, чтобы не пропадал неожиданно на несколько дней и не игнорировал сообщения по нескольку часов. Оплата возможна как ...