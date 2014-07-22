Дизайн интернет-магазина и верстка (3 шт)

Нужен дизайн интернет-магазина. Современный, сдержанный стиль (нравится kenwood-shop.com.ua).

Движок ImageCMS.

Дизайн делается таким чтобы удобно было видоизменять цветовую гамму и шапку сайта.

То есть нужно 3 одинаковых дизайна с разными цветовыми схемами и шапкой сайта.

Дизайн должен включать в себя:

1. главную страницу

2. статическую страницу

3. категория товаров

4. страница товара

Подробное ТЗ высылаю тому, кого возьму в исполнители.

Предпочтение исполнителям, которые могут сделать сами (или совместно с кем-то) также верстку.