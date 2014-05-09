Дизайн лендинга

Сделать дизайн посадочной страницы по техническому заданию "продажа авточехлов" в формате PSD с разбивкой по слоям. ТЗ: во вложении, наброски, как должно выглядеть. Все вопросы обсуждаемы Отвечу только приславшим примеры работ! ТРЕБОВАНИЯ Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть ...