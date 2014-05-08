Сделать дизайн посадочной страницы по техническому заданию "продажа авточехлов" в формате PSD с разбивкой по слоям.

ТЗ: во вложении, наброски, как должно выглядеть. Все вопросы обсуждаемы

Отвечу только приславшим примеры работ!

ТРЕБОВАНИЯ

Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителя сайта картинка должна полностью ассоциироваться с ключевыми словами.

Примеры сайтов, похожих по структуре, стилю:

http://1avtochehol.ru/

http://www.weblancer.net/users/Maksak/portfolio/1752875.html

Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы.

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ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.