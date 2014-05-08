Необходимо нарисовать новый дизайн для уже существующего сайта по организациям праздников и свадеб. Что-то яркое, и впечатляющее. Подробности в приват
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн посадочной страницы по техническому заданию "продажа авточехлов" в формате PSD с разбивкой по слоям.
ТЗ: во вложении, наброски, как должно выглядеть. Все вопросы обсуждаемы
Отвечу только приславшим примеры работ!
ТРЕБОВАНИЯ
Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть у посетителя сайта картинка должна полностью ассоциироваться с ключевыми словами.
Примеры сайтов, похожих по структуре, стилю:
http://www.weblancer.net/users/Maksak/portfolio/1752875.html
Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы.
Скинуть в чат.
ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.
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