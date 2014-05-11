Оформить группу ВК

Необходимо нарисовать новый дизайн для уже существующего сайта по организациям праздников и свадеб. Что-то яркое, и впечатляющее. Подробности в приват
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы продаем настоящие Ray-Ban.
Надо сделать официальный дизайн, повышающий доверие покупателей.
На аватаре должна быть надпись "Настоящие Ray-Ban по самым низким ценам"
Внизу обязательно призыв к вступлению в группу.
Вот пример групп, оформление которых мне нравится.
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