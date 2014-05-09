Переделать цвета логотипа и подобрать фон для сайт

Необходимо нарисовать новый дизайн для уже существующего сайта по организациям праздников и свадеб. Что-то яркое, и впечатляющее. Подробности в приват
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать цвета логотипа и фон сайта, чтоб гармонично считались.
Есть исходник psd - логотипа
Фон сайта (psd нету) - нужно на скриншоте сайта изменять фон.
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