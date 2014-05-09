Создание шаблона под Drupal 7

Есть готовий Landing Page нужно его переделать . Доп.информация в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблон на примере http://newagestyle.net/
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