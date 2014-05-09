Редизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот сайт что есть 9557306.ru/skiff-zest/skiff-zest.ru/

нужно сделать полный редизайн. Что бы не был похож на конкурента. Набросок нужен сегодня. Конкурент чистаядача.рф

Дизайн лендинга
10 лет назад
da1
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Требуется качественный лендинг пейдж, вот что у меня сейчас http://naroste.ru (не нравиться) Я составил схему страницы, во вложении. Ширина контента минимально 800 рх P.S. наличие скайпа и микрофона обязательно Жду предложений по цене и срокам

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы по техническому заданию

    $50

    Сделать дизайн посадочной страницы по техническому заданию "продажа авточехлов" в формате PSD с разбивкой по слоям. ТЗ: во вложении, наброски, как должно выглядеть. Все вопросы обсуждаемы Отвечу только приславшим примеры работ! ТРЕБОВАНИЯ Стиль должен соответствовать тематике сайта. То есть ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформить группу ВК

    $20

    Мы продаем настоящие Ray-Ban. Надо сделать официальный дизайн, повышающий доверие покупателей. На аватаре должна быть надпись "Настоящие Ray-Ban по самым низким ценам" Внизу обязательно призыв к вступлению в группу. Вот пример групп, оформление которых мне нравится. http://vk.com/ottics http://vk.com/raybanshopru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Картинки к сайту

    Создать картинки заданной тематики к сайту и социальной группе. Стоимость одной картинки 50 руб.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    Необходимо нарисовать дизайн сайта знакомств. Основные требования - простота и удобство. Дизайн должен включать 8 страниц: - главная (возможно с формой регистрации в шапке) - галерея анкет девушек - просмотр анкеты девушки - страница поиска (форма поиска) - страница аккаунта мужчины - список ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина и верстка (3 шт)

    Нужен дизайн интернет-магазина. Современный, сдержанный стиль (нравится kenwood-shop.com.ua). Движок ImageCMS. Дизайн делается таким чтобы удобно было видоизменять цветовую гамму и шапку сайта. То есть нужно 3 одинаковых дизайна с разными цветовыми схемами и шапкой сайта. Дизайн должен включать в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад