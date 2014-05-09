Прототип сайта онлайн тестирования

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка207 просмотров
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Нужен прототип для 3-4-х страниц (главной, страница с результатами тестирования, страница пользователя - личный кабинет) сайта онлайн тестирования, более подробно в личку. Интересуют цена и сроки

10 лет назад
trene129
Иванова 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад