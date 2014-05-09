Прототип сайта онлайн тестирования

Здравствуйте! Требуется разработать лаконичный дизайн для веб-студии. ТЗ во вложении. Срок - 4 дня на главную, по 1 дню на внутренние. Всего планируется 5 внутренних. Планируемый бюджет - 5000 р. на главную, по 500 р. на внутр. Если разрабатываете прототипы, то ...