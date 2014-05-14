Дизайн одностраничника

$150
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн для http://sunshineyoga.ru/otnosheniya/

Нужно добавить креатива и графики (про любовь), предусмотреть

карту (место проведения) внизу, отзывы (3-4 видео),

цены:

6500 р. , на месте 8000 р.

для пары: 10000 р, на месте 13000 р.

ориентируемся по креативу на http://ladyperfection.ru/ и http://seminar.ikurilka.com/

Текст и элементы в приложении ниже:

10 лет назад
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Olisha
Ольга 
45 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$120
3 дня
Все очень здорово. Полное взаимопонимание, что большая редкость.
Очень довольна работой с Дмитрием, четкая постановка задачи и своевременная оплата без задержек!