Требуется дизайн сайта

Нужен прототип для 3-4-х страниц (главной, страница с результатами тестирования, страница пользователя - личный кабинет) сайта онлайн тестирования, более подробно в личку. Интересуют цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Умение самостоятельно разрабатывать элементы дизайна, тз будет отправлено понравившимся кандидатам. Срок разработки концепт макета главной 12.05, наличие свободного времени для работы обязательно!
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