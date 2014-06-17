Требуется дизайн сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен37 заявок271 просмотр
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Умение самостоятельно разрабатывать элементы дизайна, тз будет отправлено понравившимся кандидатам. Срок разработки концепт макета главной 12.05, наличие свободного времени для работы обязательно!

Дизайн сайта
10 лет назад
redp
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Olisha
Ольга 
45 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$250
3 дня
Высококвалифицированный веб-дизайнер, очень ответственно и внимательно относится к поставленным задачам, отзывчива. Спасибо за труд и терпение!
Очень довольна сотрудничеством с Дмитрием. Отличный заказчик.