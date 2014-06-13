Отрисовать в векторе и сделать вариации

$50
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок176 просмотров
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Есть лого в приложении. Нужно отрисовать его в векторе + сделать вариации (штук 10) в разных цветах, которые наложены друг на друга как сейчас.

10 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
bergun
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и в срок.
От сотрудничества остался доволен, небольшая задача была поставлена доходчиво и оплачена в срок.