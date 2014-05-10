Нужен дизайн обменника

$250
Дизайн сайтовЗакрыт61 заявка244 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно нарисовать дизайн для обменника

Пример такого обменника, сайт https://vmex.info.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Жду предложений!

10 лет назад
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад