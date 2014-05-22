Сделать красивую продающую Лэндинг страницу.

Здравствуйте.

Есть один товар авто тематики типа гаджета. Для него нужно сделать качественный продающий лэндинг пэйдж. Необходимый контент - фото, видео и тексты все есть.

От вас необходимо портфолио с другими примерами лэндинг страниц.

Жду ваших предложений, спасибо!