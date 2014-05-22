Сделать красивую продающую Лэндинг страницу.

$100
Дизайн сайтовЗавершен32 заявки249 просмотров
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Здравствуйте.

Есть один товар авто тематики типа гаджета. Для него нужно сделать качественный продающий лэндинг пэйдж. Необходимый контент - фото, видео и тексты все есть.

От вас необходимо портфолио с другими примерами лэндинг страниц.

Жду ваших предложений, спасибо!

10 лет назад
godrasta
Смирнов 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Spencer1
Дмитрий 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$60
3 дня
Хорошая и быстрая работа. Качественно и недорого! Рекомендую.
Иван зарекомендовал себя как ответственного заказчика - четко поставил задачу и своевременно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
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