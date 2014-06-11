Дизайн лендинг - продающей страницы

$100
Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки317 просмотров
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Легкий европейский дизайн

Срок 2-3 дня

Тексты предоставляются

Нужна верстка так же

10 лет назад
Olala19
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
21 отзыв(-3)
Выбранный исполнитель
ninamalina
Нина 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 отзывов(-1)
10 лет назад
$50
2 дня
Рекомендую, будем и дальше сотрудничать.
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
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