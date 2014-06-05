Нужен дизайн простого сайта (продажа одежды)

Дизайн сайтовЗавершен68 заявок384 просмотра
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Нужен дизайн простого сайта (продажа одежды). Прощу сразу писать цену.

10 лет назад
slai
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
daria_niki
Дарья 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Заказчик на связи всегда, прислушивается к мнению дизайнера. Работать - одно удовольствие!
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