Дизайн сайта для логистической компании

Есть сайт по продаже авточехлов. Нужно сделать простенькую, но красивую шапку. Сейчас там безобразие.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта логистической компани - главная + 4 внутренних страницы.
Имеются указания на текущий сайт (шаблонный, его редизайн не требуется) и сайт-референс.
Краткое ТЗ, а также схема расположения основных блоков - в приложенных файлах.
Жду ваших предложений.
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