Дизайн сайта для логистической компании

$180
Дизайн сайтовЗавершен48 заявок336 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта логистической компани - главная + 4 внутренних страницы.

Имеются указания на текущий сайт (шаблонный, его редизайн не требуется) и сайт-референс.

Краткое ТЗ, а также схема расположения основных блоков - в приложенных файлах.

Жду ваших предложений.

Дизайн сайта
10 лет назад
e-uni
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$180
5 дней
Сотрудничеством с Ильей доволен: постоянно на связи с раннего утра до позднего вечера, оперативная реакция на комментарии/правки, аккуратная работа, соблюдение сроков, идея сайта была поймана сразу же, дизайн принят с минимальными комментариями по доработкам. Буду обращаться по новым проектам.
Очень рад был работать с Кириллом. Чётко ставит задачу, оплату производит моментально. Кирилл приятный в общении человек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!