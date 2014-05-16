Прототипирование изменений

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок146 просмотров
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мы написали свои замечания как на наш взгляд надо поменять дизайн и что добавить.

Нам необходимо сделать прототипирование. Не проработка дизайна.

Т.е. взять дизайн и красиво изобразить то что мы написали

10 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
feL
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
10 лет назад
$30
1 день
Сделал чуть больше чем оговаривали - и быстро!
Доволен сотрудничеством. Четко поставленная цель, оплата в сроки.