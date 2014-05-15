Немного подправить шапку сайта (есть исходник)

Необходимо разработать дизайн главной и внутренних страниц сайта. Тематика: продажа электроинструмента. Подробности сообщу выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, который сменил слоган и название, и есть желание внести пару небольших правок в шапку. Всё это нужно воплотить в новой шапке. Исходник старой шапки (в PSD) также есть.
Работа несложная.
Хотя, конечно, сейчас шапка выглядит довольно уныло; и если вы сможете убедить, что сделаете её лучше (и она при этом не будет выбиваться из дизайна сайта), будем делать новую.
Заявки оставляйте, пожалуйста, ТОЛЬКО в проекте.
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