Немного подправить шапку сайта (есть исходник)

$50
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок277 просмотров
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Есть сайт, который сменил слоган и название, и есть желание внести пару небольших правок в шапку. Всё это нужно воплотить в новой шапке. Исходник старой шапки (в PSD) также есть.

Работа несложная.

Хотя, конечно, сейчас шапка выглядит довольно уныло; и если вы сможете убедить, что сделаете её лучше (и она при этом не будет выбиваться из дизайна сайта), будем делать новую.

Заявки оставляйте, пожалуйста, ТОЛЬКО в проекте.

10 лет назад
vkapas
Вадим 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$20
1 день
Терпеливый :-), ответственный исполнитель.
Хороший заказчик. Коммуникабельный, всегда на связи. Оплата без задержек)