Дизайн для интернет-магазина (электроинструмент)

Дизайн сайтовЗакрыт70 заявок237 просмотров
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Необходимо разработать дизайн главной и внутренних страниц сайта.

Тематика: продажа электроинструмента.

Подробности сообщу выбранному исполнителю.

10 лет назад
andcrew
Андрей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад