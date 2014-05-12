Добрый день! Требуется обновить дизайн сайта potolokmontaj.ru: сделать его современным, дорогим, но не вульгарным, чтобы не привлекал внимания больше, чем информация и на сайте. Цветовую гамму планируется сохранить, а также структуру сайта. горизонтальное меню с картинками ...
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Требуется выполнить дизайн сайта завода.4 страницы:
1) гдавная,
2) список товаров,
3) товар детально,
4) техническая
Подробные схемы страниц в прикрепленном файле.
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