Редизайн сайта

Добрый день! Требуется обновить дизайн сайта potolokmontaj.ru: сделать его современным, дорогим, но не вульгарным, чтобы не привлекал внимания больше, чем информация и на сайте.

Цветовую гамму планируется сохранить, а также структуру сайта. горизонтальное меню с картинками тоже необходимо совместить с новым дизайном.

В шапке нужно уместить фразы "7 лет на рынке", "гарантия 10 лет", добавить "калькулятор потолков" и "вызвать замерщика" в виде обычных ссылок. (можно с иконками, если получится удачно и компактно вписать в дизайн, но лучше просто ссылками).

Дизайн логотипа тоже необходимо обновить. Он должен быть размещен вместе с фразой "студия натяжных потолков".

Необходимо разработать дизайн блоков с выполненными работами, примерно как на сайтах: http://vipceiling.ru, http://www.master-bobr.ru/, но цены и описание не должны отвлекать внимание от фотографии.

Сайты, которые нравятся, хоть и имеют другую цветовую гамму и структуру : http://www.genvik.ru/, http://vipceiling.ru/, http://okonti.ru

Укажите пожалуйста цену и сроки.