Редизайн сайта

Есть сайт, который сменил слоган и название, и есть желание внести пару небольших правок в шапку. Всё это нужно воплотить в новой шапке. Исходник старой шапки (в PSD) также есть. Работа несложная. Хотя, конечно, сейчас шапка выглядит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется обновить дизайн сайта potolokmontaj.ru: сделать его современным, дорогим, но не вульгарным, чтобы не привлекал внимания больше, чем информация и на сайте.
Цветовую гамму планируется сохранить, а также структуру сайта. горизонтальное меню с картинками тоже необходимо совместить с новым дизайном.
В шапке нужно уместить фразы "7 лет на рынке", "гарантия 10 лет", добавить "калькулятор потолков" и "вызвать замерщика" в виде обычных ссылок. (можно с иконками, если получится удачно и компактно вписать в дизайн, но лучше просто ссылками).
Дизайн логотипа тоже необходимо обновить. Он должен быть размещен вместе с фразой "студия натяжных потолков".
Необходимо разработать дизайн блоков с выполненными работами, примерно как на сайтах: http://vipceiling.ru, http://www.master-bobr.ru/, но цены и описание не должны отвлекать внимание от фотографии.
Сайты, которые нравятся, хоть и имеют другую цветовую гамму и структуру : http://www.genvik.ru/, http://vipceiling.ru/, http://okonti.ru
Укажите пожалуйста цену и сроки.
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