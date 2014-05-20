Дизайн для сайта "продажа домов в Испании"

Есть сайт, который сменил слоган и название, и есть желание внести пару небольших правок в шапку. Всё это нужно воплотить в новой шапке. Исходник старой шапки (в PSD) также есть. Работа несложная. Хотя, конечно, сейчас шапка выглядит ...