Нужен дизайн и верстка лендинга

$50
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок199 просмотров
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примерно 10-14 экранов при 1024х768

текстовые материалы есть

нужны иконки под тезисы в текстах

диаграмма по одному из блоков

дизайн и верстка в целом

стандартный лендинг

с формами и т.д.

схематический макет есть

10 лет назад
maria_fake
Мария 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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