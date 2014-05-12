Дизайн корпоративного/продающего сайта

Приветствую!

Необходимо нарисовать дизайн корпоративного с функциями продающего сайта. Компания предоставляет услуги в сфере консалтинга и повышения эффективности бизнеса, в частности:

a) Использование новых технологий в обучении персонала

b) Консалтинг для руководителей

c) Консалтинг и технологии для подбора эффективного персонала

Проект делаем со взглядом на будущее, но сейчас определили для себя наиболее приоритетный фронт того, что нужно сделать.

Общая концепция должна быть выполнена в гоночной тематике. В нашем случае это бизнес-гонки. Бизнес-гонки бизнесменов по показателям, а партнеров компании по продажам наших продуктов.

По стилистике – европейский минимализм. Максимум акцентов на важных вещах: продуктах, статьях и пр. Ниже приведем бенчи по страницам.

Задачи сайта:

Обычных страниц – информировать посетителя о компании.

LP (лендинг пейдж) продуктов – продажа продуктов.

LP тест драйва – закрытие посетителя на возможность протестировать продукт. Пользователь оставляет данные, мы отправляем ему доступ.

LP партнерства – продажа франчайзи и партнерства.

Журнал – для умных статей и анонсов мероприятий

Страницы:

- Главная, компания и команда

- продукты (каталог), продукт 1, продукт 2, продукт 3, продукт 4

- тест драйв

- партнерам

- главная журнала, внутренняя страница статьи

Бэнчи:

Общее настроение:

http://www.needforspeed.com/ru_RU

http://www.ea.com/

Главная страница :

http://www.julianabicycles.com/ - нравится выкладка того, что у них есть, все, как на ладони

Журнал:

http://lavkalavka.com/

http://www.lookatme.ru/

http://www.furfur.me/

http://www.the-village.ru/

http://www.siliconrus.com/

нравится подача информации. Больше всего нам подошел бы FurFur.

Продукты, тест-драйв, партнерство:

На данных LP нужно активно использовать инфографику http://infografika.in/

Компания и команда:

нравится подача на http://www.ted.com/

Помимо фронт страниц, нужно разработать интерфейс админки:

• Создание контента в журнале

• Модерация комментариев журнала

• Создание и редактирование страниц (компания и команда, главная)

• Создание и редактирование LP

ТЗ по этим пунктам будет отдельное.

Дополнительные данные:

Есть фирменный стиль. Тексты предоставим до того, как начнете рисовать.

Технические данные:

На выходе должны получится отдельные psd страниц. Слои понятно названы, разделены по папкам.

Требования к исполнителю:

Проект должен быть вкусным и продавать, поэтому посредственные дизайнеры будут долго мучится и бросят его. Нам нужен скрупулёзный и аккуратный профессионал.

Студии также проходят мимо, у нас свой менеджмент и платить лишнее мы не хотим.

Нам нужен фрилансер.

Взаиморасчеты:

Оплата производится через сервис безопасных сделок или по 100% постоплате через webmoney, qiwi, unistream, contact после выполнения всех правок.

Передача макетов осуществляется:

a) При безопасной сделке вы передаете макеты, мы утверждаем исполнение

b) При 100% постоплате вы передаете часть макетов, после нашей оплаты передаете остальное

Пишите вашу оценку по деньгам и времени.

Благодарю и жду ваших откликов!