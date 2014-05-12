Дизайн корпоративного/продающего сайта

Необходимо создать дизайн сайтка + верстк ана ВП (или посоветуете нормального верстальщика). Тематика сайта косметический бренд, цветовая политра: фиолетовый, золотой или же черный, золотой(белый). Примеры сайтов я вам выдам. Более подробнее в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Необходимо нарисовать дизайн корпоративного с функциями продающего сайта. Компания предоставляет услуги в сфере консалтинга и повышения эффективности бизнеса, в частности:
a) Использование новых технологий в обучении персонала
b) Консалтинг для руководителей
c) Консалтинг и технологии для подбора эффективного персонала
Проект делаем со взглядом на будущее, но сейчас определили для себя наиболее приоритетный фронт того, что нужно сделать.
Общая концепция должна быть выполнена в гоночной тематике. В нашем случае это бизнес-гонки. Бизнес-гонки бизнесменов по показателям, а партнеров компании по продажам наших продуктов.
По стилистике – европейский минимализм. Максимум акцентов на важных вещах: продуктах, статьях и пр. Ниже приведем бенчи по страницам.
Задачи сайта:
Обычных страниц – информировать посетителя о компании.
LP (лендинг пейдж) продуктов – продажа продуктов.
LP тест драйва – закрытие посетителя на возможность протестировать продукт. Пользователь оставляет данные, мы отправляем ему доступ.
LP партнерства – продажа франчайзи и партнерства.
Журнал – для умных статей и анонсов мероприятий
Страницы:
- Главная, компания и команда
- продукты (каталог), продукт 1, продукт 2, продукт 3, продукт 4
- тест драйв
- партнерам
- главная журнала, внутренняя страница статьи
Бэнчи:
Общее настроение:
http://www.needforspeed.com/ru_RU
Главная страница :
http://www.julianabicycles.com/ - нравится выкладка того, что у них есть, все, как на ладони
Журнал:
нравится подача информации. Больше всего нам подошел бы FurFur.
Продукты, тест-драйв, партнерство:
На данных LP нужно активно использовать инфографику http://infografika.in/
Компания и команда:
нравится подача на http://www.ted.com/
Помимо фронт страниц, нужно разработать интерфейс админки:
• Создание контента в журнале
• Модерация комментариев журнала
• Создание и редактирование страниц (компания и команда, главная)
• Создание и редактирование LP
ТЗ по этим пунктам будет отдельное.
Дополнительные данные:
Есть фирменный стиль. Тексты предоставим до того, как начнете рисовать.
Технические данные:
На выходе должны получится отдельные psd страниц. Слои понятно названы, разделены по папкам.
Требования к исполнителю:
Проект должен быть вкусным и продавать, поэтому посредственные дизайнеры будут долго мучится и бросят его. Нам нужен скрупулёзный и аккуратный профессионал.
Студии также проходят мимо, у нас свой менеджмент и платить лишнее мы не хотим.
Нам нужен фрилансер.
Взаиморасчеты:
Оплата производится через сервис безопасных сделок или по 100% постоплате через webmoney, qiwi, unistream, contact после выполнения всех правок.
Передача макетов осуществляется:
a) При безопасной сделке вы передаете макеты, мы утверждаем исполнение
b) При 100% постоплате вы передаете часть макетов, после нашей оплаты передаете остальное
Пишите вашу оценку по деньгам и времени.
Благодарю и жду ваших откликов!
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