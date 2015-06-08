Всегда нужны: дизайнеры, sem, копирайтеры, верстальщики, программисты

Управляющий партнер студии интернет-маркетинга.

Я хорошо продаю + вы хорошо и вовремя делаете = всем хорошо

Постоянно нуждаюсь в талантливых специалистах:

копирайтерах, копирайтерах продающих текстов, smf, smo/smm, seo, дизайнерах, web-проектировщиках, верстальщиках, программистах.

Как я работаю:

1) Предоплата. Вы когда-нибудь работали по найму? Сколько прошло времени с того момента, как вы устроились, до того как получили первые деньги? Вы правильно поняли к чему я клоню. Единственный вариант предоплаты, который я приемлю - безопасная сделка.

2) "Пишите, сделаем!" А вот и не напишу. Задайте уточняющий вопрос относящийся к моему проекту или дайте совет, тогда и получите ответ.

3) Да я посредник, и что?.. Почему в строительстве может быть генподрядчик, подрядчик и субподрядчик, а в интернет-маркетинге нет?

4) Отзывы. Если у вас есть отрицательные отзывы с вескими основаниями, то можете не отвечать на мои проекты.

5) Сколько вы на сайте. Если неделю, то, естественно, меня будут терзать смутные сомнения по поводу серьезности ваших намерений выполнить мои проекты качественно и в срок.

6) Портфолио. Поддельное портфолио делается на раз-два-три. Тем не менее, я буду смотреть на уровень и качество того, что у вас в том разделе лежит.

3 шага к тому, чтобы я выбрал вас:

I. Внимательно прочитать описание проекта

II. Иметь согласие с моими вышеописанными принципами работы и условиями проекта

III. Адекватно и не шаблонно ответить на проект