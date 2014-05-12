Минималистичный, интерфейсный дизайн сайта

Лаконичный, светлый, современный дизайн. Чистый.

Важно юзабилити, интуитивность, четкость «интерфейсов».

Проект: каталог, «магазин» событий. Две-три страницы (небольшие различия).

Полное тех.задание с макетами присутствует.

Низкий уровень работ не интересен!

Мне симпатичны storenvy.com, brit.co и кое-что другое, полное описание в ТЗ.

Нужны ваши портфолио, особенно интересны интернет магазины, "каталоги" и просто современный минимализм, интерфейсы.

P.S. В приложении искаженные макеты. Исполнителю будут предоставлены нормальные макеты и тз.

Очень желательно, чтобы у вас был skype и возможность обсуждать голосом.