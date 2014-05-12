Минималистичный, интерфейсный дизайн сайта

Требуется подредактировать дизайн. Макет в псд предоставлю. Работы на 20-30 минут по факту! Оплата 10 у.е. Пишите скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лаконичный, светлый, современный дизайн. Чистый.
Важно юзабилити, интуитивность, четкость «интерфейсов».
Проект: каталог, «магазин» событий. Две-три страницы (небольшие различия).
Полное тех.задание с макетами присутствует.
Низкий уровень работ не интересен!
Мне симпатичны storenvy.com, brit.co и кое-что другое, полное описание в ТЗ.
Нужны ваши портфолио, особенно интересны интернет магазины, "каталоги" и просто современный минимализм, интерфейсы.
P.S. В приложении искаженные макеты. Исполнителю будут предоставлены нормальные макеты и тз.
Очень желательно, чтобы у вас был skype и возможность обсуждать голосом.
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