Минималистичный, интерфейсный дизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт50 заявок362 просмотра
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Лаконичный, светлый, современный дизайн. Чистый.

Важно юзабилити, интуитивность, четкость «интерфейсов».

Проект: каталог, «магазин» событий. Две-три страницы (небольшие различия).

Полное тех.задание с макетами присутствует.

Низкий уровень работ не интересен!

Мне симпатичны storenvy.com, brit.co и кое-что другое, полное описание в ТЗ.

Нужны ваши портфолио, особенно интересны интернет магазины, "каталоги" и просто современный минимализм, интерфейсы.

P.S. В приложении искаженные макеты. Исполнителю будут предоставлены нормальные макеты и тз.

Очень желательно, чтобы у вас был skype и возможность обсуждать голосом.

Дизайн сайта
10 лет назад
Bojo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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