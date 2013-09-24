Здравствуйте, Есть проект, интересует свободны ли вы сейчас и сможете ли в искомом стиле создать страничку? Инструментально все просто, но тут больше требований к пониманию стилистики. Нужно в стиле: [url=https://www.warbyparker.com/home-try-on]https://www.warbyparker.com/home-try-on[/url] Стиль, дизайн также нравится: [url=https://www.behance.net/gallery/64520451/Vivada]https://www.behance.net/gallery/64520451/Vivada[/url], ...