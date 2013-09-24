Bojo

Андрей Bojo

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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  • Нужны клиенты на офлайн курс по инстаграму.

    До следующего четверга нужны продажи. Регион СПб. Конкретные обдуманные решения и предложения по аудитории. Просто лить трафик я сам могу, нужны именно идеи которые будут продавать. Вы должны знать, где, как брать клиентов в эту нишу, регион.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Несколько мелких доработок по CSS и Wordpress

    $10

    Что нужно: [list][*]Верхнее меню не верно работает на мобильных, поломана логика[*]Нижнее меню немного скорректировать, чуть отличается от верстки[*]Корректировка стиля элемента[*]﻿Корректировка стиля элемента 2[*]﻿Корректировка стиля элемента 3 [*]Embed видео адапитвка, размер[*]Форма подписки mailchimp почему-то не работает, хотя тот ...

    WordPressCSSBootstrap
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка новой верстки на Wordpress (смена дизайна)

    Есть сайт https://bit.ly/2OHIBcP, сделали редизайн, нужно натянуть верстку. Нужен опыт кастомизации. Категория, страница, пост. 95% функционала уже реализовано, нужно только натянуть. Но есть некоторые изменения и добавки. От вас: [list][*]Большой опыт глубокой работы с Wordpress, кастомизации [*]Желательно знание сетки Bootstrap.[*]Понимание как ...

    PHPWordPressBootstrapВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Веб-дизайн

    $261

    Здравствуйте, Есть проект, интересует свободны ли вы сейчас и сможете ли в искомом стиле создать страничку? Инструментально  все просто, но тут больше требований к пониманию стилистики. Нужно в стиле: [url=https://www.warbyparker.com/home-try-on]https://www.warbyparker.com/home-try-on[/url] Стиль, дизайн также нравится: [url=https://www.behance.net/gallery/64520451/Vivada]https://www.behance.net/gallery/64520451/Vivada[/url], ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужны продажи с Instagram, Facebook

    Нужны продажи с Instagram и Facebook. Ниша офлайн образования, Санкт-Петербург, соответственно очень низкая маржа на выходе, поэтому критически важен результат, а не процесс. Ориентируемся не на аудиторию, а на продажи. Желательно с опытом в нише локальных офлайн ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта (страница, лендинг)

    Дизайн сайта, страницы (лендинга) из примерно 16 блоков. В стиле https://sdelano.ru/, https://keep.com/, https://www.udacity.com/, https://www.warbyparker.com/, https://www.brit.co/ Есть подробное описание задачи, его получит уже исполнитель. Мокап https://bit.ly/2MJ5zQ5 Требования: [list][*]Работа с flat стилем [*]Знание современных трендов и возможность их воплощать в жизнь[*]Базовое понимание маркетинга [*]Решение ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать страницу (без psd макета) на Bootstrap

    Необходимо собрать (без psd макета) страницу на Bootstrap подобрав стиль, фоны, цвета [u]под существующий[/u] дизайн. Сами блоки (примерно 20 шт) это табы, слайдеры, дропдауны, карточки и т.д. Есть визуальные примеры. Берем элементы и собираем в нужном ...

    AndroidBootstrap
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны клиенты женщины на курсы в СПб

    $600

    Нужны клиенты, женщины на оффлайн курсы в Санкт-Петербурге. Курсы шитья, кондитеров, инстаграм, флористики и другие. Например: https://goo.gl/6Aa3iE 30 клиентов (не заявок). Работа по улучшению конверсии к примеру, вознаграждается дополнительно.

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Nextpay XML API добавить поле ввода телефона

    $10

    Шаблон формы [url=https://www.nextpay.ru/doc/scripts/order/xml_client.zip]www.nextpay.ru/doc/script...[/url] Описание [url=https://www.nextpay.ru/ordersdoc.php#10]www.nextpay.ru/ordersdoc....[/url] [b]Сделать: [/b] - Сумму выставить по-умолчанию 500 руб. - Передать mc_bill_to_account (номер телефона) - Убрать по возможности "ID пользователя" или переименовать в ФИО (как такой id пользователя у нас просто ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 50 сайтов сателлитов на wordpress

    $385

    Генерация сателлитов, СДЛ. Адаптация, уникализация темплейтов. Частично размноженный контент. Перелинковка. Организация выхода трафика на реципиента. Знание wordpress в совершенстве (кастомные поля, таксономия). HTML, CSS. Минимальные знания php для возможности поправить темплейт и т.п. Базовые знания ...

    PHPWordPressHTMLCSS
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер продающих текстов

    $500

    Продолжается отбор копирайтеров, тех кто пишет синтаксически, орфографически, лексически, логически верные тексты. Тексты должны читаться без запинок, не должно быть воды, цель – продажи. Оплата от 70 руб. за 1000 знаков. Зависит от качества и сложности проекта. Мне ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка на bootstrap

    $100

    Сайт, 2-3 страницы, адаптивка, лучше на bootstrap. Адаптивка и удобная работа с картинками, контейнеры под них. Нужен человек уже имевший опыт с адаптивкой и рабочие примеры. И оставляйте ваши контакты.

    Bootstrap
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Минималистичный, интерфейсный дизайн сайта

    $500

    Лаконичный, светлый, современный дизайн. Чистый. Важно юзабилити, интуитивность, четкость «интерфейсов». Проект: каталог, «магазин» событий. Две-три страницы (небольшие различия). Полное тех.задание с макетами присутствует. Низкий уровень работ не интересен! Мне симпатичны storenvy.com, brit.co и кое-что другое, полное описание в ТЗ. Нужны ваши ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть сверстанный дизайн на Wordpress

    $100

    Сверстано на bootstrap. Все нужно один к одному чистенько натянуть на Wordpress. 2 страницы, главная/категория и внутренняя. Прописать менюшки, крошки, вставить социальные share кнопки. Чуть колдануть с меню выпадающим. Также нужно будет создать доп. поля, вывести в сайдбаре похожие ...

    WordPressBootstrap
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работы по Drupal (php, css, js)

    $250

    Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин. Нужно натянуть и сделать нужный функционал. Что-то придется дописать, что-то из готовых модулей и их доработки. Небольшие правки по css/html. Пока два региона, то есть два сабдомена, Москва, Санкт-Петербург, разный ...

    PHPJavascriptHTMLCSSBootstrapDrupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • WP: правки, таксономия, доп.поля, сбор лидов

    $100

    Есть подробное ТЗ. Нужны знания CSS, JS, PHP, Wordpress. - сбор данных, форма в lightbox-е: фио+телефон, сохраняется в базу, результаты выводятся на страничке в табличке. результирующая страница, темплейт для пользователя который заполнил форму. - добавить доп. поля для постов - ...

    PHPJavascriptWordPressCSS
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wordpress: Поправить плагин и тему. php, css, js.

    $100

    Нужно поправить плагин и тему. Правки в функционал. Правки относятся к таксономии (за пользовательскую таксономию отвечает плагин) и дополнительным полям. Нужны знания вордпресса, css, js. ТЗ полное есть, оставляйте Email, скину. Работы пару часов имхо вместе с тем, чтобы ...

    PHPJavascriptWordPressCSS
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vlad248
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
23 отзыва
$60
10 баллов
5 лет назад
Верстка из XD на Bootstrap 4 | 100% валидность
Спасибо Андрею за интересный проект, за спокойствие с его стороны на мои недочеты. Рекомендую как порядочного и честного заказчика.
Работа прошла хорошо. Правки, интеллигентность, спокойствие.
Ответный отзыв
Mr_Aleh
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$261
10 баллов
5 лет назад
Веб-дизайн
Работать с Андреем не только комфортно но и весело, очень приятный человек в общении. По оплате никаких проблем, все вовремя. Буду рад если снова выпадет возможность поработать вместе. Спасибо за работу Андрей!
Олег профессионал. Работа выполнена в искомом стиле. Современный интерфейсный дизайн, уровня топовых работ с Behance, Dribble.
Ответный отзыв
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Nextpay XML API добавить поле ввода телефона
Очень хороший заказчик, рекомендую!
Стрессоустойчив, адвекватен, работа выполнена в полном объеме.
Ответный отзыв
liss_ua
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Натянуть сверстанный дизайн на Wordpress
Очень хороший заказчик. С удовольствием поработаю еще.
Все прошло очень гладко. Профессионал в Wordpress. Приятное, адекватное общение и коммуникация. Рекомендую!
Ответный отзыв
hambat
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка на css-фреймворке
Отличный заказчик, приятно общаться и сотрудничать. Четко составил ТЗ, вовремя перечислил деньги, наилучшие впечатления. Спасибо большое!
Все прошло очень хорошо. Все комментарии учтены. Качеством доволен.
Ответный отзыв