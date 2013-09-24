До следующего четверга нужны продажи. Регион СПб. Конкретные обдуманные решения и предложения по аудитории. Просто лить трафик я сам могу, нужны именно идеи которые будут продавать. Вы должны знать, где, как брать клиентов в эту нишу, регион.
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Скорректировать nginx шаблоны под Wordpress Multisite Subdomains. Vestacp / Wp-super-cache / Subdomains multisite / HTTPSСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Что нужно: [list][*]Верхнее меню не верно работает на мобильных, поломана логика[*]Нижнее меню немного скорректировать, чуть отличается от верстки[*]Корректировка стиля элемента[*]Корректировка стиля элемента 2[*]Корректировка стиля элемента 3 [*]Embed видео адапитвка, размер[*]Форма подписки mailchimp почему-то не работает, хотя тот ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт https://bit.ly/2OHIBcP, сделали редизайн, нужно натянуть верстку. Нужен опыт кастомизации. Категория, страница, пост. 95% функционала уже реализовано, нужно только натянуть. Но есть некоторые изменения и добавки. От вас: [list][*]Большой опыт глубокой работы с Wordpress, кастомизации [*]Желательно знание сетки Bootstrap.[*]Понимание как ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт5 лет назад
+ есть такая же мобайл версия. 100% валидность, кроссбраузерность. Сроки, цена.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $261
Здравствуйте, Есть проект, интересует свободны ли вы сейчас и сможете ли в искомом стиле создать страничку? Инструментально все просто, но тут больше требований к пониманию стилистики. Нужно в стиле: [url=https://www.warbyparker.com/home-try-on]https://www.warbyparker.com/home-try-on[/url] Стиль, дизайн также нравится: [url=https://www.behance.net/gallery/64520451/Vivada]https://www.behance.net/gallery/64520451/Vivada[/url], ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны продажи с Instagram и Facebook. Ниша офлайн образования, Санкт-Петербург, соответственно очень низкая маржа на выходе, поэтому критически важен результат, а не процесс. Ориентируемся не на аудиторию, а на продажи. Желательно с опытом в нише локальных офлайн ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Дизайн сайта, страницы (лендинга) из примерно 16 блоков. В стиле https://sdelano.ru/, https://keep.com/, https://www.udacity.com/, https://www.warbyparker.com/, https://www.brit.co/ Есть подробное описание задачи, его получит уже исполнитель. Мокап https://bit.ly/2MJ5zQ5 Требования: [list][*]Работа с flat стилем [*]Знание современных трендов и возможность их воплощать в жизнь[*]Базовое понимание маркетинга [*]Решение ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать (без psd макета) страницу на Bootstrap подобрав стиль, фоны, цвета [u]под существующий[/u] дизайн. Сами блоки (примерно 20 шт) это табы, слайдеры, дропдауны, карточки и т.д. Есть визуальные примеры. Берем элементы и собираем в нужном ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $600
Нужны клиенты, женщины на оффлайн курсы в Санкт-Петербурге. Курсы шитья, кондитеров, инстаграм, флористики и другие. Например: https://goo.gl/6Aa3iE 30 клиентов (не заявок). Работа по улучшению конверсии к примеру, вознаграждается дополнительно.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Шаблон формы [url=https://www.nextpay.ru/doc/scripts/order/xml_client.zip]www.nextpay.ru/doc/script...[/url] Описание [url=https://www.nextpay.ru/ordersdoc.php#10]www.nextpay.ru/ordersdoc....[/url] [b]Сделать: [/b] - Сумму выставить по-умолчанию 500 руб. - Передать mc_bill_to_account (номер телефона) - Убрать по возможности "ID пользователя" или переименовать в ФИО (как такой id пользователя у нас просто ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $385
Генерация сателлитов, СДЛ. Адаптация, уникализация темплейтов. Частично размноженный контент. Перелинковка. Организация выхода трафика на реципиента. Знание wordpress в совершенстве (кастомные поля, таксономия). HTML, CSS. Минимальные знания php для возможности поправить темплейт и т.п. Базовые знания ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Продолжается отбор копирайтеров, тех кто пишет синтаксически, орфографически, лексически, логически верные тексты. Тексты должны читаться без запинок, не должно быть воды, цель – продажи. Оплата от 70 руб. за 1000 знаков. Зависит от качества и сложности проекта. Мне ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Сайт, 2-3 страницы, адаптивка, лучше на bootstrap. Адаптивка и удобная работа с картинками, контейнеры под них. Нужен человек уже имевший опыт с адаптивкой и рабочие примеры. И оставляйте ваши контакты.HTML-верстка17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Лаконичный, светлый, современный дизайн. Чистый. Важно юзабилити, интуитивность, четкость «интерфейсов». Проект: каталог, «магазин» событий. Две-три страницы (небольшие различия). Полное тех.задание с макетами присутствует. Низкий уровень работ не интересен! Мне симпатичны storenvy.com, brit.co и кое-что другое, полное описание в ТЗ. Нужны ваши ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Сверстано на bootstrap. Все нужно один к одному чистенько натянуть на Wordpress. 2 страницы, главная/категория и внутренняя. Прописать менюшки, крошки, вставить социальные share кнопки. Чуть колдануть с меню выпадающим. Также нужно будет создать доп. поля, вывести в сайдбаре похожие ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин. Нужно натянуть и сделать нужный функционал. Что-то придется дописать, что-то из готовых модулей и их доработки. Небольшие правки по css/html. Пока два региона, то есть два сабдомена, Москва, Санкт-Петербург, разный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть подробное ТЗ. Нужны знания CSS, JS, PHP, Wordpress. - сбор данных, форма в lightbox-е: фио+телефон, сохраняется в базу, результаты выводятся на страничке в табличке. результирующая страница, темплейт для пользователя который заполнил форму. - добавить доп. поля для постов - ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно поправить плагин и тему. Правки в функционал. Правки относятся к таксономии (за пользовательскую таксономию отвечает плагин) и дополнительным полям. Нужны знания вордпресса, css, js. ТЗ полное есть, оставляйте Email, скину. Работы пару часов имхо вместе с тем, чтобы ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требования: PHP (ООП)‚ Mysql‚ CSS‚ JS‚ jQuery Чистый понятный код‚ комментирование кода Контроль версий GIT YII или Codeigniter преимущество ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад