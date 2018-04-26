Senior UI/UX Designer | 3D Artist
Актуальное портфолио:
Behance | Instagram | ArtStation
Резюме:
Ключевые навыки:
UX Research, UI/UX Design, 3D Modeling, Texturing, 2D/3D Animations,
Контакты для быстрой связи:
Telegram: https://t.me/MrAleh
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$260
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Car Dashboardнет просмотров
- Workout App Design and Animations3 просмотра
- Nice shop217 просмотров
- Web & Motion Desig201 просмотр
- R&S Дизайн блога255 просмотров
- Kursof291 просмотр
- Наука и питание246 просмотров
- REVOLT (интернет-магазин)278 просмотров
- Анимация интерфейса сайта214 просмотров
- Happy Trip218 просмотров
- Созвездие мастеров271 просмотр
- Yes-cpa (Партнерская сеть)682 просмотра
Отзывы заказчиков
$261
10 баллов
5 лет назад
Олег профессионал. Работа выполнена в искомом стиле. Современный интерфейсный дизайн, уровня топовых работ с Behance, Dribble.
Ответный отзыв
Работать с Андреем не только комфортно но и весело, очень приятный человек в общении. По оплате никаких проблем, все вовремя. Буду рад если снова выпадет возможность поработать вместе. Спасибо за работу Андрей!
$150
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за работу! Все было круто и качественно) Рекоммендую
Ответный отзыв
Спасибо Кристина! Как всегда было приятно с вами работать
$100
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое за сотрудничество! Видно, что человек заинтересован в проекте, предлагал свои решения. Так же предложил три варианта дизайна, чтоб нам было проще выбрать =)
Ответный отзыв
Кристина очень приятный человек и добросовестный, взаимопонимающий заказчик, работа была интересной и прошла на легке, за что огромное спасибо!!!
$500
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за качественно выполненную работу ! Если что контакты остались , вдруг понадобиться еще твоя помощь
Ответный отзыв
Игорь очень приятный заказчик, работа прошла достаточно легко с ним, прислушивается к советам, оплачивает вовремя, лично у меня никаких притензий.
$10
10 баллов
6 лет назад
Олег выполнил задачу быстро, и качественно!
Ответный отзыв
Оксана вполне адекватный заказчик с которым приятно работать, а что может быть ещё лучше для фрилансера чем адекватный клиент :) Спасибо за сотрудничество!
Дизайн сайтов
13 отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#282
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $100от 10 дней
#517
3D-графика
нет отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
#648