Mr_Aleh

Олег Климчук Mr_Aleh

 
29 летБеларусь/Брест
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Senior UI/UX Designer | 3D Artist

Актуальное портфолио:

Behance | Instagram | ArtStation

Резюме:

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Ключевые навыки:

UX Research, UI/UX Design, 3D Modeling, Texturing, 2D/3D Animations,

Контакты для быстрой связи:

Telegram: https://t.me/MrAleh

E-mail: [email protected]

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$260
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Bojo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$261
10 баллов
5 лет назад
Веб-дизайн
Олег профессионал. Работа выполнена в искомом стиле. Современный интерфейсный дизайн, уровня топовых работ с Behance, Dribble.
Работать с Андреем не только комфортно но и весело, очень приятный человек в общении. По оплате никаких проблем, все вовремя. Буду рад если снова выпадет возможность поработать вместе. Спасибо за работу Андрей!
Ответный отзыв
kooorablina
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн главной на портале
Спасибо за работу! Все было круто и качественно) Рекоммендую
Спасибо Кристина! Как всегда было приятно с вами работать
Ответный отзыв
kooorablina
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн раздела "О компании"
Спасибо большое за сотрудничество! Видно, что человек заинтересован в проекте, предлагал свои решения. Так же предложил три варианта дизайна, чтоб нам было проще выбрать =)
Кристина очень приятный человек и добросовестный, взаимопонимающий заказчик, работа была интересной и прошла на легке, за что огромное спасибо!!!
Ответный отзыв
marakesh00
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Нужен дизайн для ПП
Спасибо за качественно выполненную работу ! Если что контакты остались , вдруг понадобиться еще твоя помощь
Игорь очень приятный заказчик, работа прошла достаточно легко с ним, прислушивается к советам, оплачивает вовремя, лично у меня никаких притензий.
Ответный отзыв
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать мокап коробки обучающего курса по бизнесу
Олег выполнил задачу быстро, и качественно!
Оксана вполне адекватный заказчик с которым приятно работать, а что может быть ещё лучше для фрилансера чем адекватный клиент :) Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
13 отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#282
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $100от 10 дней
#517
3D-графика
нет отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
#648