Профи по платформе React native

Имеется два сайта: [url=https://dom-kamnya.com/]dom-kamnya.com/[/url] – это новый [url=https://granitopt.ru/]granitopt.ru/[/url] CMF Фреймворк. Интересует поддержка и обслуживание. Сроки, стоимость пишите сразу. ОБЩИЕ - Поддержание работоспособности сайта в Интернете - Корректировка информации на сайте по поручению заказчика - Размещение информации на сайт по поручению заказчика - Технические работы ...
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Приветствую уважаемые разработчики! Нужно написать мобильное приложения на платформе React Native
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