Требуется поддержка и обслуживание сайтов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок188 просмотров
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Имеется два сайта:  

dom-kamnya.com/  – это новый  

granitopt.ru/

CMF Фреймворк. 

Интересует поддержка и обслуживание. Сроки, стоимость пишите сразу. 

ОБЩИЕ

- Поддержание работоспособности сайта в Интернете

- Корректировка информации на сайте по поручению заказчика

- Размещение информации на сайт по поручению заказчика

- Технические работы без изменений в структуре сайта связанные с сервером

- Обновление движка сайта и исправление возникающих ошибок

- Небольшие работы в области графического дизайна для корректировок на страницах сайта.       

- Помощь в настройке Рекламных кампаний Яндекс Директ или Гугл Адвордс. Бюджет пока на Яндекс 

- Консультации по развитию сайта.

- Оптимизация семантического ядра сайта

- Работа с мета-описаниями и мета-тегами страниц

- Прочие работы по Seo оптимизации сайта.

Это для обоих сайтов. 

Работы которые должны  войти в обслуживаниесайта dom-kamnya.com

Для сайта granitopt.ru данные работы не требуются.

 

1. Переписывание функционала каталога с учетом возникших требований, введение дополнительных типов страниц (позволит добавить количество в товарах типа цветные памятники) .Сейчас мы не можем например заказать в разделе цветных гранитов, на конечной странице, например 3шт одинакового памятника. 

 

2. Переписывание корзины  (добавление количества/уменьшение кол-ва товара, в частности памятников, плавающая кнопка корзины). 

3. Автоматическое выставление минимальной цены товара при редактировании или создании. Это возможности в нашем администрировании, системе управления сайтом. 

4. Добавление в конструкторе полного отображения стоимости (оповещать пользователя о том сколько, что стоит и за что он будет платить) Т.е. Внизу строки ИТОГО, будет несколько строчек, из каких составляющих это ИТОГО получилось. 

5. Функционал копирования товара в системе управления сайтом в пределах одной рубрики, включая изображения, параметры и прочие данные. 

6. Добавление функционала сортировки по ценам в каталоге (фильтр)

 

7. Реализация функционала размерности гравировок (с просчетом на деньги), включая дополнительный функционал в системе управления сайтом. 

8. Редактирование элемента собранного памятника, находящегося в корзине. Когда памятник-конструктор уже собран и находится в корзине, мы делаем возврат и корзины (ну например мы хотим добавить свечку), то попадаем снова на пустой памятник. 

9. Загрузка своего (клиента) изображения с выбором предложенных размеров.

6 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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