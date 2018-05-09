Требуется поддержка и обслуживание сайтов

Копия страницы https://www.toyota.ru/new-cars/brochure/corolla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется два сайта:
dom-kamnya.com/ – это новый
CMF Фреймворк.
Интересует поддержка и обслуживание. Сроки, стоимость пишите сразу.
ОБЩИЕ
- Поддержание работоспособности сайта в Интернете
- Корректировка информации на сайте по поручению заказчика
- Размещение информации на сайт по поручению заказчика
- Технические работы без изменений в структуре сайта связанные с сервером
- Обновление движка сайта и исправление возникающих ошибок
- Небольшие работы в области графического дизайна для корректировок на страницах сайта.
- Помощь в настройке Рекламных кампаний Яндекс Директ или Гугл Адвордс. Бюджет пока на Яндекс
- Консультации по развитию сайта.
- Оптимизация семантического ядра сайта
- Работа с мета-описаниями и мета-тегами страниц
- Прочие работы по Seo оптимизации сайта.
Это для обоих сайтов.
Работы которые должны войти в обслуживаниесайта dom-kamnya.com
Для сайта granitopt.ru данные работы не требуются.
1. Переписывание функционала каталога с учетом возникших требований, введение дополнительных типов страниц (позволит добавить количество в товарах типа цветные памятники) .Сейчас мы не можем например заказать в разделе цветных гранитов, на конечной странице, например 3шт одинакового памятника.
2. Переписывание корзины (добавление количества/уменьшение кол-ва товара, в частности памятников, плавающая кнопка корзины).
3. Автоматическое выставление минимальной цены товара при редактировании или создании. Это возможности в нашем администрировании, системе управления сайтом.
4. Добавление в конструкторе полного отображения стоимости (оповещать пользователя о том сколько, что стоит и за что он будет платить) Т.е. Внизу строки ИТОГО, будет несколько строчек, из каких составляющих это ИТОГО получилось.
5. Функционал копирования товара в системе управления сайтом в пределах одной рубрики, включая изображения, параметры и прочие данные.
6. Добавление функционала сортировки по ценам в каталоге (фильтр)
7. Реализация функционала размерности гравировок (с просчетом на деньги), включая дополнительный функционал в системе управления сайтом.
8. Редактирование элемента собранного памятника, находящегося в корзине. Когда памятник-конструктор уже собран и находится в корзине, мы делаем возврат и корзины (ну например мы хотим добавить свечку), то попадаем снова на пустой памятник.
9. Загрузка своего (клиента) изображения с выбором предложенных размеров.
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