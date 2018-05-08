Сделать веб сайт из шаблона

Интересует установка-настройка покупного шаблона на вордпрессе для сайта фотографа, частичное его заполнение + урок по шаблону для меня,чтобы я мог потом сам все менять. Опыт администрирования сайтов есть, но на

джумле, с вордпресом не сталкивался. В качестве урока подойдет запись видео с экрана с комментариями.

Шаблон планирую купить сам, вот этот https://themeforest.net/item/photography-responsive-photography-theme/13304399

Нужно:

- сделать меню, настроить-заполнить образцы страниц.

- настроить-заполнить 2-3 фотогалереи (дальше я сам)

- сделать страничку-галерею для панорам 360 . Думаю там встроенной стандартной такой нет, поэтому сделать просто

страницу, где можно разместить примеры панорам 360 с сайта с карт гугл

- настроить примеры страниц для блога, статей,чтобы дальше мог делать все одному шаблону

- настроить шаблон, чтобы гугл не имел претензий к мобильной версии сайта.