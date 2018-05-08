Сделать веб сайт из шаблона

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует установка-настройка покупного шаблона на вордпрессе для сайта фотографа,  частичное его заполнение + урок по шаблону для меня,чтобы я мог потом сам все менять. Опыт администрирования сайтов есть, но на

джумле, с вордпресом не сталкивался. В качестве урока подойдет запись видео с экрана с комментариями.

Шаблон планирую купить сам, вот этот https://themeforest.net/item/photography-responsive-photography-theme/13304399

Нужно:

- сделать меню, настроить-заполнить образцы страниц.

- настроить-заполнить 2-3 фотогалереи (дальше я сам)

- сделать страничку-галерею для панорам 360 . Думаю там встроенной стандартной такой нет, поэтому сделать просто

страницу, где можно разместить примеры панорам 360 с сайта с карт гугл

-  настроить примеры страниц для блога, статей,чтобы дальше мог делать все одному шаблону 

- настроить шаблон, чтобы гугл не имел претензий к мобильной версии сайта.

6 лет назад
Fotograf-Serg
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработки в PrestaShop 1.6

    $100

    Prestashop 1.6 https://www.tea-express.ru/ 1. Донастроить корзину. Не должны отображаться способы оплаты для клиента, по умолчанию выбирается "Оплата наличными при получении". Так и работало, пока не поставили модуль яндекса для приёма через Яндекс.Кассу http://prntscr.com/jf8s2i - вот так должно быть ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать копию сайта, настроить региональные поддомены

    $120

    Сделать копию сайта без контента  с небольшими изменениями, поменять местоположение нескольких блоков, изменить цвета в стилях, чтобы не было как один в один у оригиналов.  Блоки, элементы с 2 сайтов  pc-do.ru  , 1it-master.ru  , Сайты похожи по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить css плагина на странице http://nap.tw1.ru/

    Поправить css плагина на странице http://nap.tw1.ru/ чтобы корректно отображался поиск объектов и сами объекты ниже поиска. Как здесь - http://www.nedvizhimost-spb.ru/ При нажатии на кнопку Поиск показываются результаты по фильтрам объектов. Сайт на wordpress

    CSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки сайта на Битрикс

    Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8. Нужно переделать вывод продуктов в каталоге как показано на скриншоте (приложил к проекту). Имеются все макеты в PDF. Наш сайт рабочий, уже наполнен информацией. Опишу так же здесь текстом что нужно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • OpenCart+1C

    Нужен разработчик для обновления настроек взаимодействия OpenCart и 1С. После обновления конфигурации 1С не работает синхронизация или загрузка в ручном режиме, выбивает ошибку. Нужно донастроить.

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать 11 доработок сайта на OpenCart

    Сайт chistka-kovrov.su Подробности в приложенном файле ТЗ. ТЗ написано грамотно. Ознакомьтесь с файлом с ТЗ.  Краткое его содержание: 1. Требуется провести редизайн шапки и обновить ее. 2. Требуется обновить футер сайта. 3. Требуется провести редизайн ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рестайлинг сайта

    $160

    Сайт написан на NetCad адрес: http://demo.cobra-tuning.ru/ Нужен рестайлинг и частичное изменение функционала сайта: 1. Добавить тексты и изображение на главную страницу 2. Небольшие правки по каталогу Есть четкое тз и отрисован дизайн, нужна только верстка

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Задачи по asp.net

    Нужен специалист или начинающий специалист по asp.net.   Есть несколько заданий, вот одно из:   Используя удаленный доступ к таблице Roster БД critters.mdb, выполнить следующее.   С помощью строки ввода пользователь вводит Id игрока (поле playerid). По нажатии кнопки Показать выводится ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад