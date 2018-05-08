Доработки сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8.

Нужно переделать вывод продуктов в каталоге как показано на скриншоте (приложил к проекту). Имеются все макеты в PDF. Наш сайт рабочий, уже наполнен информацией.

Опишу так же здесь текстом что нужно сделать:

1. Нужно модифицировать каталог продукции. По умолчанию загружается вид каталога – «Список». Нужно чтобы по умолчанию загружался вид «Плитка» только для определенных категорий.

2. Для всех остальных категорий нужно чтобы информация была представлена в виде «Список».

3. При нажатии на кнопку «Добавить в корзину» в каталоге и карточке товара должно появляется всплывающее окно содержащее уведомление о том что товар добавлен в корзину, фотография товара, название и цена, а так же кнопки «Оформить заказ» (переход к непосредственному оформлению заказа) и «Продолжить покупки» (закрытие всплывающего окна)

В комментариях сразу пишите условия, цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Яндекс.Деньги или Сбербанк

6 лет назад
Crugko
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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