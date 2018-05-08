Подобрать, скопировать и настроить под ключ сайт CMS WP

Новая WEB-студия.

ТЗ примерное прикрепили.

Т.к. бюджета нет достаточного, нужно найти подходящий по ТЗ сайт (лучше Украинский или Белорусский),

скопировать его, заменить контент и установить на CMS WP, настроить формы и т.д.

Чтобы в итоге получился сайт под ключ.

Нужно создать многостраничный сайт по структуре страниц как лендинг.

Адаптивная верстка.

Тематика – WEB-студия (создание сайтов, СЕО, Контекстная, Соцсети)

Оплата ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ