Подобрать, скопировать и настроить под ключ сайт CMS WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Новая WEB-студия. 

ТЗ примерное прикрепили. 

Т.к. бюджета нет достаточного, нужно найти подходящий по ТЗ сайт (лучше Украинский или Белорусский),  

скопировать его, заменить контент и установить на CMS WP, настроить формы и т.д. 

Чтобы в итоге получился сайт под ключ. 

Нужно создать многостраничный сайт по структуре страниц как лендинг. 

Адаптивная верстка. 

Тематика – WEB-студия (создание сайтов, СЕО, Контекстная, Соцсети) 

Оплата ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ

6 лет назад
maxiquelele
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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