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Подобрать, скопировать и настроить под ключ сайт CMS WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новая WEB-студия.
ТЗ примерное прикрепили.
Т.к. бюджета нет достаточного, нужно найти подходящий по ТЗ сайт (лучше Украинский или Белорусский),
скопировать его, заменить контент и установить на CMS WP, настроить формы и т.д.
Чтобы в итоге получился сайт под ключ.
Нужно создать многостраничный сайт по структуре страниц как лендинг.
Адаптивная верстка.
Тематика – WEB-студия (создание сайтов, СЕО, Контекстная, Соцсети)
Оплата ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ
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