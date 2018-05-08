Калькулятор стоимости для Wordpress

$70
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Мокап

https://be8ebu.axshare.com 

Спецификация

https://docs.google.com/document/d/13BIB3rSkmOmWbS6pdTNlaPiJeGfjRJvRKT9-vAVc718/edit?usp=sharing

Значение полей https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTKYvHczVW_7j6hLi9QO3A7WaAVR1mPy3sC8n-ytxHI/edit?usp=sharing 

WordPress
6 лет назад
goodwin79
Рустам 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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