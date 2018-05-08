Калькулятор стоимости для Wordpress

Добрый день! Есть сайт на системе Drupal с кривой версткой. Была выполнена переверстка страницы на html. Нужно новую html натянуть на текущую верстку. Ссылка на ресурсы в этом файле: yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72 Жду ваших предложений по стоимости и срокам.