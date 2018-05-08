Калькулятор стоимости для Wordpress

Нужен встроенный чат для сайта РНР +AJAX
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Мокап
Спецификация
https://docs.google.com/document/d/13BIB3rSkmOmWbS6pdTNlaPiJeGfjRJvRKT9-vAVc718/edit?usp=sharing
Значение полей https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTKYvHczVW_7j6hLi9QO3A7WaAVR1mPy3sC8n-ytxHI/edit?usp=sharing
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