Натянуть обновленную верстку на сайт Drupal

Добрый день!

Есть сайт на системе Drupal с кривой версткой. Была выполнена переверстка страницы на html. Нужно новую html натянуть на текущую верстку.

Ссылка на ресурсы в этом файле: yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72

Жду ваших предложений по стоимости и срокам.