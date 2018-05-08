Натянуть обновленную верстку на сайт Drupal

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Добрый день! 

Есть сайт на системе Drupal с кривой версткой. Была выполнена переверстка страницы на html. Нужно новую html натянуть на текущую верстку. 

Ссылка на ресурсы в этом файле: yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72 

Жду ваших предложений по стоимости и срокам.

Drupal
6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
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