Доработка сайта – ruby on rails

Есть сайт с админкой на руби, уже сделано достаточно много функционала в нем. Он разделен на 3 части, нужно доделать одну из них.

Есть несколько задач, которые нужно сделать.

В кратце описание проекта:

Используемые программные средства

Ruby 2.3.1

Rails 4.2

MongoDB

Redis

На Heroku находится продакшен сайта.

Для хранения изображений используется aws на heroku

Используемые модули для разработки

mongo, mongoid работа с бд

devise модуль для аутентификации

cancancan модуль для авторизации

rest-client модуль для rest api

writeexel модуль для формирования exel файлов

redis, sidekiq для хранения очередей и работы фоновых задач

aws-sdk для хранения изображений и файлов на aws

turbolinks для загрузки страниц посредством ajax запросов

foreman не обязательный но возможный гем для разработки запуска проекта на

локальной машине

и др. не столь важные расширения

Замечание: Используется rails_admin с большим количеством переопределенного

функционала на javascript.

Более подробную информацию дадим уже выбранному исполнителю.

Нужен человек с опытом работы на руби, иначе будет сложно вникнуть и разобраться.

Если вы готовы взяться, то пожалуйста пришлите примеры сделанных вами работ на руби с кратким описанием того что сделано.

Возможно так же постоянное сотрудничество.

Оплата ПОЭТАПНО или в Конце.