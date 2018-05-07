Перенести сайт с CMS Muse на Wordpress

Задача пока не сформирована до конца, но смысл опишу, ибо уже есть такое в миру... Вопрос в том, чтобы привести работу движка Wordpress и темы, включенной на нём, в режим работы загрузки страниц и их содержимого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести сайт с CMS AdobeMuse на Wordpress
- Похожие заказы
- $35Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Все просто. Берете готовый, бесплатный скрипт отсюда – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsendgrid]github.com/sendgrid[/url] Читаете описание API тут – [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fsendgrid.com%2Fsolutions%2Femail-api%2F]sendgrid.com/solutions/em...[/url] ТЗ. Переделываете скрипт с гитхаба, чтобы: 1. Отправлялось по списку, а не одному получателю 2. Шаблон сообщения хранился в отдельном файле 3. Лог отправки писался в локальный файл Если не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт teh-skk.ru Данный сайт , предлагает услуги по разработке Технической документации. Для данного сайта настроена реклама (вроде как специалисты говорят, что настроена не плохо). НО: По факту с момента существования сайта, нет ни одного запроса. Кликов\заходов много, ...Завершен5 лет назад
Нужно разработать 2 сайта аналогичных по функционалу 1) hoff.ru 2) www.intent24.fr от вас жду сроки и бюджет и предлогаемый процесс работы и на чём будете делатьЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать парсер фоток с инстаграма, было бу круто через sandmode но к нем не дождатся доступа, по этому нужны опытные люди в данном деле, жду заявок, связь с помощь. скайпЗавершен6 лет назад
- $15
Нужен скрипт для гугл таблиц через google sheets api. В чем суть: Скрипт работает каждую минуту по крону. при появлении в таблице новой строки нужно выполнить другой очень простой скрипт и использовать одну ячейку из этой новой строки.Закрыт6 лет назад
- $1000
Добрый день, нужно написать DApp приложения для блокчейна Nebulas. Оплата идет за каждое валидное приложение. Информация что это такое, что читать: [url=https://incentive.nebulas.io/signup.html?invite=41sbH]https://incentive.nebulas.io/signup.html?invite=41sbH[/url] [url=https://medium.com/nebulasio/nebulas-incentive-program-demo-11584736178e]https://medium.com/nebulasio/nebulas-incentive-program-demo-11584736178e[/url] [url=https://medium.com/nebulasio/how-to-build-a-dapp-on-nebulas-part-1-da4eaf9399bc]https://medium.com/nebulasio/how-to-build-a-dapp-on-nebulas-part-1-da4eaf9399bc[/url] [url=https://medium.com/nebulasio/how-to-build-a-dapp-on-nebulas-part-2-5424789f7417]https://medium.com/nebulasio/how-to-build-a-dapp-on-nebulas-part-2-5424789f7417[/url] Обязательные требования: 1) Приложение может нормально работать в сети Nebulas 2) Приложение имеет базовый интерфейс; 3) Приложение обладает основополагающими ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача есть готовая верстка , есть установленный движок на модекс (Mod Revolution) - нужно соединить верстку с движком -установить тексты с фото Нужен программист с опытом работы с этим движком.Закрыт6 лет назад
Кто хорошо дружить с curl и PHP пишите. Нужно спарить из кабинета яндекс такси где работают таксисты. Подробности исполнителю. Кто не уверен что справиться не пишите.Завершен6 лет назад
Если коротко то суть задачи: На вход подается 2 файла csv или эксель не имеет значения. Идет построчное сравнение на совпадение данных в указанных колонках. (Они всегда одинаковые) При совпадении заносим данные в 3й файл по определенному ...Завершен6 лет назад