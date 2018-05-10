Парсинг яндекс такси

Веб-программированиеЗавершен4 заявки314 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кто хорошо дружить с curl и PHP пишите. Нужно спарить из кабинета яндекс такси где работают таксисты. Подробности исполнителю. 

Кто не уверен что справиться не пишите.

6 лет назад
programist1
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
asm4yar
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$30
1 день
Все сделал быстро качественно и в срок рекомендую!
Интересная задача, чётко поставленное ТЗ, моментальная оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Скрипт для работы с CSV или XLS файлами. Сравнение строчек.

    Если коротко то суть задачи: На вход подается 2 файла csv или эксель не имеет значения. Идет построчное сравнение на совпадение данных в указанных колонках. (Они всегда одинаковые) При совпадении заносим данные в 3й файл по определенному ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка CRM на Lumen + Vue

    Требуется доработка самописной CRM-системы, backend API написан на https://lumen.laravel.com/, frontend на http://quasar-framework.org/. Нужны правки как по бекенду, так и по фронтенду. От соискателя обязателен опыт работы с git. Желательно знание git-flow. Оплата сдельная или почасовая ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Prestashop 1.6

    Ищем специалиста по работе с Prestashop. Возможно выполнение части работы, однако предпочтение будет более универсальному специалисту.  Что нужно сделать:  1. Разработка мобильной версии веб-сайта  2. Администрирование веб-сайта на основе PrestaShop  3. Разработка / установка / настройка модулей для Prestashop  4. ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт на modx revo

    $160

    Всем привет. Есть сделанный и натянутый на 70% сайт на рево.  Надо  1. Доверстать и натянуть 2 страницы 2. Донастроить, убрать мелкие косяки.  Во вложении тех задание. Там есть ссылка на превью и технический домен  По форме оплаты – только ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин

    $35

    Есть интернет-магазин (тестовая площадка iqstudio.pro) из которого нужно сделать площадку для сдачи в аренду оборудования.  Все плагины типа "easy booking" работают таким образом, что клиент вынужден указывать дату и время начала/конца аренды для каждого товара. Это ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта на базе гугла

    [url=https://www.fl.ru/projects/3673995/sozdanie-sayta-na-baze-gugla.html]Создание сайта на базе гугла[/url] Добрый день,  Ищу "мастера" который готов будет по средствам скайп показать и вместе создать сайт через гугл. Тематика – квест комната, одна страница по факту. И возможность встроенной фотогалерии. Привязка сайта к ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание адаптивной формы обратной связи + PHP

    Нужно сделать удобную кнопку обратной связи адаптированную под мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и основные веб браузеры, плюс нужен корректный PHP обработчик, чтобы своевременно отправлялось и доставлялось на почту.  Cайт на wordpress, ссылка на страницу с примерной ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать небольшие доработки по сайту на Ucoz

    Есть сайт http://kanctovary777.com.ua/ сайт на UCOZ его планируем раскручивать, а оптимизацию сделать не можем ,  в прикрепленном файле список задач что необходимо сделать. жду ваших адекватных предложений

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать Dashboard показателей сайтов

    Дашборд необходим для автоматизации сбора аналитических данных по сайтам. Методы реализации могут быть разными, вот 2 статьи с хабра: [url=https://habr.com/company/xakep/blog/225249/]https://habr.com/company/xakep/blog/225249/[/url] и [url=https://habr.com/post/232767/]https://habr.com/post/232767/[/url].  Данный дашборд будет мониториться как через веб-браузер, так и выводиться в режиме онлайн по ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад