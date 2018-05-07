Доработка CRM на Lumen + Vue

Создать дополнительную страницу на сайт. Сайт php на самописной админке. Страница будет на подобии http://3390017.ru/parkovochnoe-oborudovanie-ap-pro/ , только не с оборудованием, а с фотографиями. Боковое меню, данной страницы, будет содержать разные разделы фото. Когда страница будет готова нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка самописной CRM-системы, backend API написан на https://lumen.laravel.com/, frontend на http://quasar-framework.org/. Нужны правки как по бекенду, так и по фронтенду. От соискателя обязателен опыт работы с git. Желательно знание git-flow. Оплата сдельная или почасовая по согласованию.
Возможно долгосрочное сотрудничество по этому и другим проектам (Laravel, Vue, jQuery, Bootstrap)
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется осуществить парсинг ряда интернет-магазинов медицинской тематики. Данные нужны в готовом для выгрузки в магазин на пром.уа виде.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищем специалиста по работе с Prestashop. Возможно выполнение части работы, однако предпочтение будет более универсальному специалисту. Что нужно сделать: 1. Разработка мобильной версии веб-сайта 2. Администрирование веб-сайта на основе PrestaShop 3. Разработка / установка / настройка модулей для Prestashop 4. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $160
Всем привет. Есть сделанный и натянутый на 70% сайт на рево. Надо 1. Доверстать и натянуть 2 страницы 2. Донастроить, убрать мелкие косяки. Во вложении тех задание. Там есть ссылка на превью и технический домен По форме оплаты – только ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $35
Есть интернет-магазин (тестовая площадка iqstudio.pro) из которого нужно сделать площадку для сдачи в аренду оборудования. Все плагины типа "easy booking" работают таким образом, что клиент вынужден указывать дату и время начала/конца аренды для каждого товара. Это ...Закрыт6 лет назад
[url=https://www.fl.ru/projects/3673995/sozdanie-sayta-na-baze-gugla.html]Создание сайта на базе гугла[/url] Добрый день, Ищу "мастера" который готов будет по средствам скайп показать и вместе создать сайт через гугл. Тематика – квест комната, одна страница по факту. И возможность встроенной фотогалерии. Привязка сайта к ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать удобную кнопку обратной связи адаптированную под мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и основные веб браузеры, плюс нужен корректный PHP обработчик, чтобы своевременно отправлялось и доставлялось на почту. Cайт на wordpress, ссылка на страницу с примерной ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт http://kanctovary777.com.ua/ сайт на UCOZ его планируем раскручивать, а оптимизацию сделать не можем , в прикрепленном файле список задач что необходимо сделать. жду ваших адекватных предложенийВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дашборд необходим для автоматизации сбора аналитических данных по сайтам. Методы реализации могут быть разными, вот 2 статьи с хабра: [url=https://habr.com/company/xakep/blog/225249/]https://habr.com/company/xakep/blog/225249/[/url] и [url=https://habr.com/post/232767/]https://habr.com/post/232767/[/url]. Данный дашборд будет мониториться как через веб-браузер, так и выводиться в режиме онлайн по ...Закрыт6 лет назад
Нужно разработать парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте с планировщиком заданий (Cron) для Wordpress полное тз в Скайпе Работаем без аванса, (бывали не приятные случаи)Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад