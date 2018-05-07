Доработка CRM на Lumen + Vue

Требуется доработка самописной CRM-системы, backend API написан на https://lumen.laravel.com/, frontend на http://quasar-framework.org/. Нужны правки как по бекенду, так и по фронтенду. От соискателя обязателен опыт работы с git. Желательно знание git-flow. Оплата сдельная или почасовая по согласованию.

Возможно долгосрочное сотрудничество по этому и другим проектам (Laravel, Vue, jQuery, Bootstrap)