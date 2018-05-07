Парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Нужно разработать парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте с планировщиком заданий (Cron) для Wordpress 

полное тз в Скайпе 

Работаем без аванса, (бывали не приятные случаи)  

WordPress
6 лет назад
Hellerbrauns
61 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
WyomingCPA
Николай 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$150
10 дней
Взял заказ, и через неделю сказал, что делать его не будет и от морозился, сказал ему нужно срочно уехать У меня был заблокирован аканут по ошибки (нужно было представить копию паспорта) он это заметил и под шумок слил мой проект, думал, что я не смогу ему оставить отзыв и за блокировки, но она была ошибочна