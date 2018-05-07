Парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте для Wordpress

Взял заказ, и через неделю сказал, что делать его не будет и от морозился, сказал ему нужно срочно уехать У меня был заблокирован аканут по ошибки (нужно было представить копию паспорта) он это заметил и под шумок слил мой проект, думал, что я не смогу ему оставить отзыв и за блокировки, но она была ошибочна