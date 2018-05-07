Программинг на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Требуется программная разработка сайта на Opencart. 

Функционал: фильтры и поиск по сайту, корзина, накопление бонусов и оплата ими, подключение агрегаторов оплаты, личный кабинет, любимые товары, перелинковка между товарами-новинками и просмотренными товарами, товары со скидкой, рейтинговая система и отслеживание популярности каждого продукта, автопостинг (репост товаров в соцсети), загрузка-выгрузка цен в эксель, возможно интеграция с 1С-предприятие (коробочной), доставка транспортными компаниями (интеграция по IP), выгрузка товаров в Я.Маркет. 

Выполнение сео-требований (Чпу-урлы, метаданные, быстрая работа сайта, тесты на страницах и т.д.). 

Просьба прислать примерную стоимость таких работ (с интеграцией с 1С и без оной).  

Со студиями не работаем, работа только на нашем хостинге, поэтапная оплата по факту принятия. 

OpenCart
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад