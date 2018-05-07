Исправить глюк в скрипте магазина Opencart

Здравствуйте. Есть подробное тех.задание на разработку большого проекта, похожего по функционалу на beregifiguru.ru Нужно изучить ТЗ, предложить варианты реализации, примерные сроки и стоимость (с прицелом на дальнейшее сотрудничество по разработке, если ваша оценка и комментарии будут наиболее ...
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Добрый день.
В категории магазина показываются по 5 товаров. Следующие 5 покажутся при нажатии на кнопку ("Показать следующие 5"), НО если заданы параметры фильтрации, например, То следующие товары не будут соответствовать заданным условиям. То-есть как-то неправильно подгружаются товары. Надо поправить.
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