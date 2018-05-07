Исправить глюк в скрипте магазина Opencart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. 

В категории магазина показываются по  5 товаров. Следующие 5 покажутся при нажатии на кнопку ("Показать следующие 5"), НО если заданы параметры фильтрации, например,  То следующие товары не будут соответствовать заданным условиям.  То-есть как-то неправильно подгружаются товары. Надо поправить. 

https://mint.by/kuhonnye_mojki

OpenCart
6 лет назад
petelhby
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад