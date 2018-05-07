Перенести сайт с одной версии opecnart 1.5.4 на 2.3

Задача такая

Текущая версия opecnart 1.5.4.

На тестовом хостинге поднять Чистую Opencart 2.3 OcStore

Из нашего существующего магазина на opencart 1.5 4 перенести все товары и категории, статьи, отзывы, опции, атрибуты, с сохранением url.

Натянуть этот шаблон https://market.octemplates.net/templates/shopstore2 и настроить в соответствии с документацией.

Шаблон куплен официально.

Проект огромный это первый этап.

Следующий этап 2:

2.1 - Перенести модули (или установить новые) автоматического расчета стоимости доставки Сдэк, Почта России, Курьерская служба по Москве и упростить форму оформления заказа с подключением DaData.

2.2 - Перенести модуль (или установить новый) обмена данными из 1с. Загрузка заказов с сайта в 1с и выгрузка товаров из 1с.

2.3 - Настроить на сайте отображение остатков товаров на нескольких складах. Пример можно посмотреть на старом сайте

2.4 - Настроить два типа цен для товара, Старая цена, Новая цена. Пример можно посмотреть на старом сайте

2.5 - Настроить модуль скидка с таймером обратного отсчета. Реализовать возможность, чтобы включать можно было таймер в 1 клик для нескольких товаров.

2.5 - На странице товара добавить размерную сетку с атрибутами.Пример можно посмотреть на старом сайте

2.6 - Косметички изменить страницу товара. Пример будет показан скрином.

Оплата поэтапная. За каждый выполненный этап. Если сработаемся еще есть этап 3 и 4.