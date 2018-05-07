Перенести сайт с одной версии opecnart 1.5.4 на 2.3

Нужно создать скриншот страницы http://phantomjs.org так чтобы можно было указать 1) урл страницы 2) прокси сервер ip:port если второй параметр не задан, то прокси не использовать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача такая
Текущая версия opecnart 1.5.4.
На тестовом хостинге поднять Чистую Opencart 2.3 OcStore
Из нашего существующего магазина на opencart 1.5 4 перенести все товары и категории, статьи, отзывы, опции, атрибуты, с сохранением url.
Натянуть этот шаблон https://market.octemplates.net/templates/shopstore2 и настроить в соответствии с документацией.
Шаблон куплен официально.
Проект огромный это первый этап.
Следующий этап 2:
2.1 - Перенести модули (или установить новые) автоматического расчета стоимости доставки Сдэк, Почта России, Курьерская служба по Москве и упростить форму оформления заказа с подключением DaData.
2.2 - Перенести модуль (или установить новый) обмена данными из 1с. Загрузка заказов с сайта в 1с и выгрузка товаров из 1с.
2.3 - Настроить на сайте отображение остатков товаров на нескольких складах. Пример можно посмотреть на старом сайте
2.4 - Настроить два типа цен для товара, Старая цена, Новая цена. Пример можно посмотреть на старом сайте
2.5 - Настроить модуль скидка с таймером обратного отсчета. Реализовать возможность, чтобы включать можно было таймер в 1 клик для нескольких товаров.
2.5 - На странице товара добавить размерную сетку с атрибутами.Пример можно посмотреть на старом сайте
2.6 - Косметички изменить страницу товара. Пример будет показан скрином.
Оплата поэтапная. За каждый выполненный этап. Если сработаемся еще есть этап 3 и 4.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать скрипт для вывода контента. 1. Фото подставляются из определенных url 2. Имена из переменных 3. Иконка клуба в шапке из url 4. Название клуба из переменной 5. Бэкграунд и окно вывода значений статично. Подвижно только поле с ...Закрыт6 лет назад
Нужно разработать парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте с планировщиком заданий (Cron) для Wordpress полное тз в скайп Оплата поэтапно либо в концеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно устранить ошибки в корзине и возможность выбора цвета краски https://www.belladonna.com.ua/ Прошу оценить объем работ по деньгам и стоимости. Если все у нас сложится, будем работать постоянно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте литовского посольства в Республике Беларусь (вход на сайт по белорусским айпишникам) ежедневно выбрасывают даты (ссылка на сайт: https://evas2.urm.lt/ru/visit/). Нужен скрипт, который будет оповещать (лучше самостоятельно производить регистрацию) о наличии дат. Есть бесплатный сервис (для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте есть пару задач 1) Настроить сортировку заказов 2) Сделать выгрузку заказов по дате доставки Ищу человека на длительной сотрудничество Подробнее в скайп - zhukstreetЗакрыт6 лет назад
На сайте есть web-push уведомления стороннего сервиса. Необходимо сделать запрос подписки по клику на кнопку подписки (по умолчанию запрос подписки показывается через 5 сек). И сделать трекинг подписок (отправлять запрос на внешний трекер в случае, если пользователь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача 1. Нужно убрать лишнее из моего готового шаблона bootstrap а так же нужно будет до верстать нужные мне формочки в которых должна будет отображаться информация с другово сайта 2. Сверстать готовый Html шаблон под Cms NetCatВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт [url=http://lk.fond27.ru/]fond27.ru/[/url] В нет есть личный кабинет. [url=http://lk.fond27.ru/]lk.fond27.ru/[/url] Необходимо доработать новый функционал согласно схеме. Реализовать необходимо только программную часть продукта, так как версткой уже занимается человек. Схему и как будет выглядеть сайт – прилагаю.Закрыт6 лет назад
Прикрутить киви и бтц к скрипту. Вот ссылка на скрипт https://codecanyon.net/item/active-super-shop-multivendor-cms/12124432?s_rank=5 Сколько будет стоить?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад