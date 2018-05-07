Помощь с настройкой админки wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки173 просмотра
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На сайте есть пару задач

1) Настроить сортировку заказов

2) Сделать выгрузку заказов по дате доставки

Ищу человека на длительной сотрудничество 

Подробнее в скайп - zhukstreet

WordPress
6 лет назад
zhukstreet
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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