Php создать скриншот через phantomjs скрипт

Есть сайт [url=http://lk.fond27.ru/]fond27.ru/[/url] В нет есть личный кабинет. [url=http://lk.fond27.ru/]lk.fond27.ru/[/url] Необходимо доработать новый функционал согласно схеме. Реализовать необходимо только программную часть продукта, так как версткой уже занимается человек. Схему и как будет выглядеть сайт – прилагаю.