Php создать скриншот через phantomjs скрипт

Веб-программированиеЗавершен8 заявок208 просмотров
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Нужно создать скриншот страницы http://phantomjs.org так чтобы можно было указать 

1) урл страницы

2) прокси сервер ip:port

если второй параметр не задан, то прокси не использовать.

PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
Dexbet
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
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