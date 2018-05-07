Поставить платежку КИВИ

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прикрутить киви и бтц к скрипту. 

Вот ссылка на скрипт https://codecanyon.net/item/active-super-shop-multivendor-cms/12124432?s_rank=5

Сколько будет стоить?

6 лет назад
lsd980
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Проблема на сайте - сайт находиться на сервере

    есть сайт lezhnyov.ru - находиться на сервере Ubuntu 16.04 (64-bit)  недавно начал выбивать ошибку примерно пару часов назад. [i]грузит RAM на 99%[/i] Не удается получить доступ к сайту  Сайт 127.0.0.1 не позволяет установить соединение.  Попробуйте сделать следующее:  Проверьте подключение к Интернету.  Проверьте ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта: invest.lubreg.ru (Modx)

    - Восстановить доступ к панели управления сайтом. Стандартные процедуры через e-mail и правку в БД параметра не помогают.  - Создание табличного формата вывода имеющихся на сайте документов (название, номер, дата, скачать). Все документы в таком же ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнить ряд правок на сайте Codeigniter

    Есть сайт на Codeigniter (система онлайн-обучения сотрудников) По нему необходимо выполнить ряд правок. Обязателен большой опыт работы с Codeigniter. Знание API также будет плюсом. Список правок будет выслан потенциальным исполнителям.  Задача достаточно срочная, нужно приступить сегодня-завтра.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипты T-SQL

    1. список конечных устройств с ценой розничной/оптовой/себстоимостью, остатком на складе, и сборочным листом  - ключ - наименование  - описание  - розничная цена - оптовая цена  - себестоимость  - остаток на складе (шт.) - сборочный лист (единственная часть в которой я не уверен. если ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Друпал доработки

    [url=https://docs.google.com/document/d/1QEY70AdkN_0IMC39DxJMuBUD4FOq7K1XE_DQUhzgaFA/edit]https://docs.google.com/document/d/1QEY70AdkN_0IMC39DxJMuBUD4FOq7K1XE_DQUhzgaFA/edit[/url] - ТЗ Необходимо выполнить эти доработки Сколько будет стоить? И сколько времени займет?

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Посадить сайт на WP

    Вот архив с сайтом: https://yadi.sk/d/hBZzwUfQ3VRUQ8 Его нужно посадить на wordpress Сделать так, чтобы работа корзина, как на оригинале http://рубукет.рф Цена 1500 рублей сделать сегодня оплата по факту

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать сайт

    Слизать сайт с WIX https://www.nvc-visa.com Подключить форму обратной связи Добавить вкладки: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ и ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ Результат в html

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад