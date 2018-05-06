Скопировать сайт

Сделать PHP формы и личный кабинет для сайта. Адаптивная вёрстка уже сделана. Сайт будет работать на базе word press c формами отправки e-mail, которые будут сохраняться в базу данных (клиентскую базу), в ответ будет отправляться ...
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Слизать сайт с WIX https://www.nvc-visa.com
Подключить форму обратной связи
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