Доработка сайта

Сделать обработчик отправщик писем одним файлом. Чтобы он отправлял информацию админу с сайта WP и с лендинга по ссылке - [url=http://opt.cos-beauty.ru/perfect_smooth/Perfect_smooth_b.html]opt.cos-beauty.ru/perfect_smooth/Perfect_smooth_b.html[/url] Лендинг на html.Все должно быть унифицировано выглядеть так - http://joxi.ru/MAjRD58h4pb0vA ТЗ по каждой форме есть.